Aumento del caudal del río Chillón deja varias casas en riesgo de desplomarse

En el asentamiento humano Brisas del Malecón, que se ubica frente al río Chillón, en Comas, las viviendas pueden estar en riesgo de colapsar si el caudal del río vuelve a aumentar, por lo que piden apoyo a las autoridades.

Desde temprano se vio que varias casas de material noble terminaban desplomándose por la fuerza del río, el cual sigue carcomiendo las riberas sobre las que se encuentran varias viviendas en condición precaria. En la zona se ha creado una olla común para alimentar a la población, pero los víveres son insuficientes.

Además, los vecinos piden al alcalde rocas y maquinaria para que las casas que aún están en pie no colapsen, pues muchas de ellas están cerca de desplomarse. Una mujer de la zona dijo que no fue recibida en las carpas de ayuda porque no estaba empadronada.

“¿De qué vale una carpa, por cuánto tiempo nos va ayudar? Necesito un lugar seguro para mis hijos, estamos más de una semana en la misma situación y nada”, señaló una madre de familia desesperada por esta situación.

CICLÓN TROPICAL

Los ciclones tropicales se caracterizan por emitir fuertes vientos y se dividen en fases, según la velocidad de su Viento Máximo Sostenido en Superficie (VMS): Depresión tropical: aquellos ciclones cuyo VMS es menor a 63 kilómetros por hora (km/h); Tormenta tropical: si su VMS va entre 63 y 118 km/h; y Huracán: si su VMS supera los 118 km/h. En el caso de Perú, Yaku se manifiesta como depresión tropical. (Andina)