Ante posibles lluvias: Colocan sacos de arena en conocida tienda por departamento en Miraflores

Ante las posibles lluvias de regular y fuerte intensidad anunciadas en Lima producto del ciclón Yaku, algunos ciudadanos y hasta negocios vienen tomando sus precauciones para afrontar un posible desastre natural.

Tal es el caso de la conocida tienda por departamento, Ripley, donde se ha colocado sacos de arena en los exteriores de su sede ubicada en el distrito de Miraflores, para evitar que una posible lluvia de intensidad extrema llegue hasta el interior de sus instalaciones.

Este caso en particular llamó la atención de ciudadanos y clientes de la tienda, quienes consideran correcto el tomar precauciones ante la posibilidad de que se registren fuertes lluvias.

"Me parece bien, siempre hay que tomar una precaución, no está demás, no es mala idea pero, como está el clima ahora, parece que no va a pasar nada, ojalá", señaló un ciudadano.

Recomendación de Bomberos

Ante la posibilidad de que las calles y viviendas terminen inundadas por lluvias de gran intensidad, desbordes de ríos y/o activación de quebradas, el Cuerpo de Bomberos brindó algunas recomendaciones para evitar pérdidas humanas en algún escenario similar.

"Especialmente en casas de adobe o de quincha, cuando son fuertemente remojadas después de 2 o 3 días de lluvia constante, estas tienden a desmoronarse, atrapando a la gente dentro [...] hay que poner en zonas altas alimentos, agua embotellada, remedios y ropa de abrigo para evitar que se mojen [...] si ven que ya está pasando el agua por el techo o por las paredes, inmediatamente corten la energía eléctrica de la casa para evitar cualquier accidente", sostuvo el jefe del Cuerpo de Bomberos.