Pago de utilidades 2023: Empresas tienen hasta el 11 de mayo para realizar dicho pago

Los trabajadores del sector formal se encuentran próximos a recibir el tan esperado pago de utilidades del presente año, un derecho que está amparado por nuestra Constitución Política y que, de no efectuarse, las empresas infractoras podrían recibir sanciones.

Al respecto, el economista y profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, detalló cuales son los plazos que tienen las empresas para efectuar dicho pago a sus trabajadores.

"Las empresas que tienen que pagar utilidades, tienen como máximo para realizar este depósito hasta 30 días siguientes al vencimiento de su declaración jurada anual del impuesto a la renta. Estos vencimientos comienzan el 24 de marzo y terminan el 11 de abril, por lo tanto, los plazos para pagar utilidades vencerían entre el 24 de abril y el 11 de mayo, como máximo", dijo.

Asimismo, Carrillo explicó los pasos a seguir en caso la empresa no cumpla con este pago en el tiempo establecido: "El siguiente paso sería ir al Ministerio de Trabajo y denunciar el incumplimiento de la empresa. Esta empresa va a ser obligada a depositar el monto con los intereses correspondientes, pero además, probablemente sea pasible de una multa que, dependiendo del número de trabajadores afectados, podría ser de hasta casi 130 mil soles", añadió.

¿Quiénes reciben pago de utilidades?

Cabe precisar que este beneficio le corresponde a los trabajadores en planilla, no contempla a quienes laboran por recibo por honorarios o en el sector informal. Otros que no recibirán utilidades, son los trabajadores de empresas individuales, microempresas, cooperativas comunales, así como empresas que no excedan los 20 trabajadores.