Bebé falleció en la Maternidad de Lima y padres denuncian presunta negligencia médica

Desde los exteriores del Instituto Nacional Materno Perinatal - Maternidad de Lima, un joven padre primerizo, identificado como Alexander Torres, de 18 años, denuncia una presunta negligencia médica, luego que su bebé perdiera la vida en el nosocomio.

Según detalló el denunciante, tanto él como su pareja, de 16 años, recibieron una pésima atención por parte del personal, asimismo, detalló que, a sabiendas de que la madre tenía un embarazo de alto riesgo, se negaron a hacerle cesárea, motivo por el cuál el bebé habría fallecido dentro del vientre.

"Pasamos por emergencia y los doctores se demoraron en traerle una silla de ruedas, yo tuve que entrar corriendo a traer una [...] le hicieron un chequeo y vieron que estaba en 2 de dilatación [...] mi pareja estaba que se retorcía de dolor [...] (mi pareja tenía un embarazo de alto riesgo además de una estrechez en la pelvis) por eso yo insistí [...] que si no dilataba, que le hagan cesárea, pero no me hacían caso [...] cuando ya no escuchaban latidos de la bebé (en la segunda ecografía) esperaron 1 hora más, no fue inmediato, recién cuando mi pareja empezó a desmayarse le hicieron cesárea y la sacaron muerta a mi bebé", dijo.

Asimismo, el joven denunció que dos doctores trataron de sobornar a su pareja para que el caso quede ahí y no se haga una denuncia respectiva: "Dos doctores han entrado (a su habitación) a sobornarla, a decirle que les pidan todo lo que ella quiere para que el caso quede ahí", añadió.

Médicos descartan negligencia

Por otro lado, el personal de la Maternidad de Lima rechazó la versión del joven padre y explicaron el motivo por el cual habría fallecido la bebé: "Durante la ecografía los latidos han estado normales [...] lamentablemente durante las primeras contracciones uterinas ha habido un desprendimiento de la placenta, eso se puede dar en algunos casos patológicos", sostuvo Javier Correa, jefe de emergencia.