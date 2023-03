¡Exclusivo! Pamela Cabanillas habla desde España tras ser liberada hasta que inicie proceso de extradición

El caso de la estafadora Pamela Cabanillas parece estar lejos de su capítulo final y es que a solo una semana de que fuera capturada por las autoridades españolas, la joven de 19 años, sindicada como la cabecilla de una banda dedicada a la estafa masiva, nuevamente se encuentra en libertad.

En exclusivo para 24 Horas, la joven da más detalles de su liberación y su situación legal actual. “En libertad me dejan el 2 de marzo el 3 de marzo y por qué motivo que te dijeron allá me han dado libertad condicional y tengo que firmar cada 15 días y parece que me van a poner grilletes para que tengan mi ubicación cero”, dijo.

ALIAS "EL GORDO" ESTARÍA DETRÁS DE VENTAS DE ENTRADAS FALSAS

Pamela Cabanillas incluso tendría que entregar su pasaporte para evitar una posible fuga. Durante esta comunicación telefónica desde España, la joven reveló querer regresar al Perú para pagar por sus delitos y esclarecer este caso que afirma tendría como protagonista a alias "El Gordo" un sujeto que según Pamela Cabanillas habría planificado al milímetro las millonarias ventas de entradas falsas en el país.

Ella asegura que es este sujeto quien la habría obligado a punta de amenazas a formar parte de esta red criminal. Además, aseguró que esta banda criminal no solo vendía entradas falsas sino también recibía el dinero producto de estas estafas.

Desde el Perú su madre pidió perdón a las miles de personas estafadas por su hija que asegura desconocía se dedicaba a este delito. Sin embargo, las autoridades peruanas ya se encuentran trabajando para extraditar a esta joven que cuenta con una orden de captura a nivel internacional.

Finalmente, el abogado de Pamela Cabanillas aseguró que una vez extraditada buscarán que la joven sea sentenciada con libertad condicional y no sea ingresada a un centro penitenciario.