Padre de menor atacado por un pitbull denuncia desatención por parte del dueño del can

Eugenio Tineo Mendoza, padre del menor que el pasado 5 de febrero fue brutalmente atacado por un perro pitbull, cuando salió a jugar carnavales con sus amigos en el distrito de El Agustino, denuncia que dueños del can no se han responsabilizado por los daños físicos al menor.

“No es la primera vez que me pasa esto, a mi niño menor de 5 años también lo ha mordido tiempo atrás desfigurándolo el rostro, y esta vez pasó con mi hijo de 10 años. No se hacen responsables, estoy destrozado, soy padre y madre para mis dos niños. No cuento con los recursos económicos para solventar los gastos, mi hijo necesita donación de sangre”, señaló el padre del menor afectado.

Según indicó su progenitor, su menor hijo se encuentra internado en el hospital Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. “El último viernes lo han operado, lo ha hecho varias cirugías, limpieza. Las heridas son graves el tiene la pierna derecha comprometida”, agrego Tineo.

En esa misma línea, el padre también señaló que cuando fue a interpone una denuncia no recibió el respaldo de los efectivos policiales. “Me botaron y me dijeron que me iban a llamar y no lo hicieron. Ya pasó más de un mes y los propietarios no hacen nada, tiene influencia”, acotó.

El dueño del perro de raza pitbull fue identificado como Edgar Alfredo Lino Nieto, quien habría sido el responsable, según le padre de familia del menor afectado, de sacar a su mascota sin bozal.