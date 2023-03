Gobierno del Callao implementa cámaras de seguridad para luchar contra la delincuencia

El Gobierno Regional del Callao interconectó desde hoy las cámaras de videovigilancia de las zona norte y sur, conocidas como “zonas rojas”, con la Central 105 de la Región Policial Callao, con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana. El gobernador regional, Ciro Castillo Rojo Salas señaló que de las 17 cámaras a las que ya tiene acceso la PNP se implementarán otras 300.

“A través de un convenio vamos a hacer más de 300 cámaras de videovigilancia, así como también se está haciendo entrega a la Policía de 47 patrulleros y 87 motocicletas. También vamos a dotara de otros implementos a los efectivos policiales”, expresó el gobernados del Callao.

Asimismo, Castillo Rojo presentó como asesor de seguridad ciudadana al comandante Jaime Urtecho Maldonado, más conocido como “La Iguana”, quien se encargará de impulsar el trabajo de las instituciones de seguridad ciudadana.

EQUIPAMIENTO

El Gobierno Regional de Callao, no so dotará de patrulleros y motocicletas a los municipios distritales de dicha provincia, si no también a los Agentes Terna que viene trabajando el primer puerto.