Lilia Paredes revela qué le dijo Pedro Castillo tras intento de golpe de Estado

Desde México, la exprimera dama Lilia Paredes reveló los últimos minutos de conversación que mantuvo con el expresidente Pedro Castillo luego de que intentara dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año pasado.

En un video difundido por la red social tik tok, Paredes aseguró que el exjefe de Estado tras leer su mensaje a la Nación le dijo que la llevaría, junto a sus menores hijos, hasta la embajada de México, y negó la intención del exjefe de Estado haya sido fugar del país.

“Quiero contar a Perú y al mundo lo último que me dijo mi esposo, me difamarán pero nunca dejaré a mi pueblo, cuando le pregunte ¿Qué podemos hacer? Me dijo vamos a la embajada de México y yo me regresó y voy a luchar con todo mi pueblo peruano”, narró con voz entrecortada.

“Desde un inició nunca me dejaron trabajar, me difamaron, me acusaron de muchas cosas, pero yo no traicionaré al pueblo, algunos medios dicen que se está escapando pero eso es mentira, me separé de mi familia pero nunca de mi pueblo, fueron sus últimas palabras”, agregó.