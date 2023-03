Castillo vuelve a atacar a la prensa durante audiencia de prisión preventiva y afirma estar "secuestrado"

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció este martes 7 de marzo en la audiencia de 36 meses de prisión preventiva en su contra y en contra de sus exministros, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.

Durante su intervención, el exmandatario golpista volvió a arremeter contra la prensa y el Congreso de la República, asegurando que "no le sirven al país".

“No solo he tenido dos ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que no le sirve al país, igual que esta prensa”, despotricó desde Barbadillo.

Asimismo, Castillo Terrones volvió a recurrir a su táctica de victimización, al asegurar que se encuentra "secuestrado injustamente", desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que dio un golpe de Estado al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso.

"Han armado un castillo de delitos con supuestos, con habría, tendría, con supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando ya tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente”, añadió.

Como se recuerda, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para el maestro rural y sus exministros, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Al respecto, la fiscal suprema, Galinka Meza, sustentó el pedido de prisión preventiva e indicó que el expresidente intentó fugar a México tras su aventura golpista en diciembre pasado. En cuanto a los exministros, la fiscal suprema afirmó que Juan Silva y Geiner Alvarado fueron designados por Castillo Terrones en dichos cargos con la finalidad de obtener beneficios económicos y que, en virtud de dichos cargos, tenían la posibilidad y los contactos para obstruir a la justicia.

Hasta 32 años de cárcel

Además, la representante del Ministerio Público señaló que a Pedro Castillo le correspondería una condena de 32 años en prisión. En cuanto a Silva y Geiner Alvarado, ambos podrían recibir 24 y 17 años de cárcel, respectivamente.

En tanto, el Poder Judicial, a través del juez supremo, Juan Carlos Checkley, anunciará el próximo jueves 9 de marzo la decisión que tomará dicho poder del Estado sobre el pedido de prisión preventiva contra los personajes involucrados.