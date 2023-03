Comas: Padres de productor de eventos asesinado señalan que su hijo recibía amenazas

Los padres de Carlos Loyola Alva, un hombre que se dedicaba a la producción de eventos y que fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, en la primera cuadra del jirón Santos Chocano, en la zona de Collique, en el distrito de Comas, piden justicia para que la muerte de Loyola Alva no quede impune.

“Somos una familia de músicos se dedicaba a la organización de eventos grandes, con agrupaciones grandes. Mi hijo me comentó, no con detalles pero me comentó que le llamaban para amenazar y para pedirle cupos”, señaló el padre de la víctima, Carlos Loyola Felipe.

Según versión de la Policía, Loyola Alva se encontraba conversando con un amigo; cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta y sacaron sus armas. Si bien la victima atinó a correr, lamentablemente fue alcanzado por las balas en la espalda.

“Yo estaba en mi casa y de pronto llega mi hijo, escucho dispararos, pensé que mi hijo estaba en su departamento en el tercer piso, cuando de repente su amigo entra corriendo a la casa, pensé que había más personas. Le pregunté donde estaba mi hijo, es ahí donde pensé lo peor y sucedió todo”, relató el padre.

MÁS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuentes de la PNP informaron que Loyola Alva era un organizador de eventos musicales, quien se había negado a pagar cupos a mafias que le exigían dinero, tal como lo había señalado el padre de la víctima. Se presume que la muerte haya sido generada en venganza por los extorsionadores.