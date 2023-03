Ciudadano mexicano es asaltado en Lima y pide ayuda para volver a su país

Un sujeto de nacionalidad mexicana, identificado como Juan Carlos Reyes Espinoza, se encuentra varado en Lima, luego de sufrir un asalto, donde perdió todo su dinero y pertenencias.

Según se sabe, Reyes se habría acercado hasta la cancillería en su país, sin embargo no habrian podido daro una solución, en vista a que no contaría con el dinero necesario para tramitar sus papeles.

“En el consulado de Mexico me dijeron que lo mas que podrian hacer es dareme un pasaporte temporal, que custa 40 dolares, pero como desgraciadamente me robaron todo aqui, en Lima, no tengo ni un peso”, señaló.

CRISIS DIPLOMÁTICA

Como se recuerda Perú habría roto relaciones con México, debido a los contantes ataques por parte del presidente mexicano, provocando que Juan Carlos Reyes Espinoza, no pueda tramitar sus documentos desde aquí, viendose obligado a llegar hasta Ecuador, para poder conseguir que su familia le haga llegar algunas pertenencias.