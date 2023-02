Comas: Lanzan bomba molotov a vehículo de empresario por no pagar extorsión

En el distrito de Comas, un empresario dedicado al transporte público se convirtió en víctima de la criminalidad, luego que unos delincuentes lanzaran una bomba molotov contra uno de sus vehículos por negarse a pagar el dinero que le venían exigiendo.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el cual los extorsionadores llegaron a la vivienda de la víctima en la urbanización San Juan Bautista y atentaron contra una de sus unidades vehiculares.

En declaraciones para 24 horas, la víctima detalló que los delincuentes venían exigiéndole el pago de 10 mil soles, y al no haber efectuado dicho pago, procedieron a atentar contra uno de sus vehículos.

"Desde el día sábado 21 he recibido llamadas continuas extorsionándome, pidiéndome que les deposite 10 mil soles en una cuenta, la cual no me enviaron y anoche sufrí un atentado contra mi unidad acá en mi puerta, le han lanzado una bomba molotov, menos mal mi hijo reaccionó a tiempo y apagamos el fuego para que no llegue a mayores", dijo.

Por su parte, la esposa del empresario hizo un llamado a las autoridades policiales para que tomen cartas en el asunto, además, explicó que no cuentan con el dinero que les exigen los extorsionadores: "Ellos creen que uno tiene gran cantidad, que uno fabrica dinero y no es así, somos varios socios, la empresa más pequeña que puede haber en cono norte, tenemos unas pocas unidades a base de esfuerzos y préstamos", sostuvo.