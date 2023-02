SMP: madre pide ayuda por su hijo que fue acuchillado y ahora está en UCI

Gracias a los videos captados por un testigo del hecho, se puede observar cómo un grupo de menores de edad, persigue durante varios metros a un adolescente de 15 años, para golpearlo y clavarle 7 puñaladas por la espalda, dejándolo gravemente herido, en San Martin de Porres.

Según se sabe, el menor se encontraría luchando por su vida en la Unidad de Cuidados intensivos, del Centro de salud de la zona, donde estaría recibiendo la atención correspondiente.

“Mi hijo no puede ni sentarse, tengo que darle de comer, no podía respirar, no puede hablar muy bien, está con pañales y como madre me siento muy dolida, porque nadie merece pasar esto con sus hijos”, contó la afectada madre del menor.

PIDE JUSTICIA

Asimismo, la madre del menor aprovechó las cámaras de 24 horas edición mediodía, para pedir justicia para su hijo, y que se pueda identificar a las personas involucradas en este lamentable hecho.

“Pido que los busquen, que los atrapen, que paguen lo que han hecho con mi hijo que es un menor de edad, y tiene un futuro por delante, ninguna madre se merece lo que estoy pasando”, acotó.