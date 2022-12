Chosica: Abogado fallece a pocos días de ser internado en centro de rehabilitación

Familiares del abogado Juan Carlos Basualdo García denunciaron la extraña muerte de su pariente dentro del centro de rehabilitación “Saludablemente”, ubicado en la zona de California en Chosica. El letrado quien fue internado el pasado 21 de diciembre, murió en extrañas circunstancias el sábado 24, tres días después de haber ingresado.

“Él estuvo internado por alcoholismo hace dos años, él ha sido una persona muy respetada en la ciudad la región Junín, donde se desempeñó en cargos importes. Dicen que lo han encontrado convulsionando y lo llevaron al típico conde llego sin vida. Lo hemos encontrado a mi hermano en condiciones deplorables cuando lo dejamos”, señaló la hermana de la víctima.

El drama que se vivía en el interior del centro de rehabilitación no era el adecuado para las personas que buscaban ayuda, según relató uno de los internos que meses atrás se escapó por los contantes maltratos que recibía, durante el año en el que permaneció.

“Hay un cuarto llamado la pampa, que se encuentra al final de todos los cuartos. Ahí es donde torturan a las personas, los golpean, los electrocutan. El director es un abusivo. A mi me drogaron no me dejaron dormir durante una noche. Hay mucha explotación”, señaló.

EXIGEN JUSTICIA

Juan Carlos trabajaba en la Corte Superior de la Corte de Junín y fue Juez de Paz Letrado en Jauja, estaba casado y tenía dos hijos. Los familiares exigen justicia. “Pido justicia y que su muerte no sea en vano. Él ha sido una persona muy tranquila, nunca ha causado ningún tipo de alboroto, por querer traerlo a rehabilitar le ha sucedido esto” dijo la hermana del letrado fallecido.