El Agustino: Mujer es baleada por resistirse al robo de su celular

En el distrito de El Agustino, una mujer se convirtió en víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente le arrebató su teléfono celular y otras pertenencias de valor. La víctima terminó herida de bala por resistirse al asalto.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. La fémina había ingresado a una botica, cuando fue sorprendido por el hampón, quien ya le venía siguiendo los pasos. El delincuente amenazó a la mujer con su arma de fuego y tras quitarle su dispositivo móvil huyó con rumbo desconocido.

No obstante, la víctima no se quedaría de brazos cruzados y corrió tras el sujeto para recuperar sus pertenencias. Ambos forcejearon por unos instantes hasta que el facineroso sacó su arma y disparó hasta en 3 ocasiones, dejando a la mujer herida de bala en la pierna.

Indignante respuesta

Luego de este lamentable suceso, la víctima acudió a la Comisaría del sector para entablar la denuncia respectiva, no obstante, los efectivos le indicaron que no podían atender su pedido porque no contaban vehículos para patrullar la zona.