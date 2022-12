Exministro Walter Ayala sobre allanamientos: Después de año y medio qué van a encontrar

En un amplio operativo, la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron esta mañana la casa y las oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en Surco. Las diligencias forman parte de la investigación por los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la PNP durante el gobierno de Pedro Castillo.

“A mí se me investiga por unos supuestos ascensos ocurridos entre setiembre y octubre de 2021. Ha pasado cerca de un año y medio, ¿en año y medio qué van a encontrar? Pienso que esta diligencia ha sido innecesaria. ¿Y cuál es la prueba de que es innecesaria? No han encontrado nada”, declaró el exministro.

“¿Después de año y medio qué van a encontrar? Cuestionó Ayala Gonzales. En año y medio ha habido detenciones preliminares y miles de allanamientos; en este caso recién lo están haciendo”, acotó bastante incomodo el exfuncionario sobre las intervención a sus propiedades.

No soy ladrón

Categórico, negó haber recibido dinero para realizar ascensos irregulares en las FFAA cuando ostentaba el cargo de ministro de Defensa, desde julio hasta noviembre de 2021. “Nunca he cobrado ni un sol, sería miserable en cobrar un sol”, declaró.

“Como Walter Ayala me reafirmo que no soy ladrón y no he robado ni un sol al Estado, y prueba de ello es que ha pasado más de un año y medio y estoy acá: bien parado. […] Si fuese ladrón, hubiese robado siendo ministro porque yo manejaba millones de soles”, añadió.