Chorrillos: derrumbes de rocas en la Costa Verde puso en peligro a conductores

El último martes en horas de la tarde se registró un derrumbe de rocas en el acantilado de la Costa Verde que desató el pánico entre los conductores que pasaban por la zona.

El cierre de una de las vías del malecón Grau, con sentido al sur, precisamente donde se produjo el deslizamiento, provocó un intenso tráfico vehicular por varias horas.

NO SE REPORTÓ ACCIDENTES

Afortunadamente, no se reportó accidentes, sin embargo, no es la primera vez que suceden este tipo de derrumbes, por lo que, algunos choferes aseguran no sentirse seguros al circular por esta vía.