Los Olivos: Mujer roba 13 mil soles y deja a escolares sin fiesta de promoción

Padres de familia del colegio Abraham Valdelomar, en el distrito de Los Olivos, alzaron su voz en protesta tras enterarse que la tesorera del sexto grado de dicha institución educativa se robó un total de 13 mil soles, dinero que iba destinado a la fiesta de promoción de los alumnos.

En declaraciones para 24 horas, los indignados padres detallaron que la mujer, quien responde al nombre de Rosmery Zárate, nunca llegó a pagar el alquiler del local donde tenían previsto realizar la fiesta de los menores.

"Ella es la tesorera, ella es Norita Rosmery Zárate, ella nos ha robado con la promoción, se fue con la plata [...] yo le mando mensajes y no me dice nada [...] nos damos con la sorpresa de que no ha pagado el local, ni la mitad [...] ya teníamos hasta las invitaciones listas", manifestó una de las madres de familia.

Pide disculpas

Por su parte, otra de las indignadas madres reveló que, tras varios intentos, logró comunicarse con la ladrona, quien aceptó haberse llevado el dinero y les pidió disculpas por lo que hizo, además, solicitó tiempo para poder devolver el dinero robado.

"Conmigo ella se ha comunicado, me ha respondido los mensajes, le llamé y le escribí hasta que por fin me contestó y pidió perdón, nada más, y nos pide tiempo para devolver el dinero, ella dice que no se niega a devolver pero pide tiempo", sostuvo.