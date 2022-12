Sutep solicita entablar diálogo con presidenta Dina Boluarte

En entrevista exclusiva con 24 horas edición mediodía, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, hizo un llamado a la presidenta de la República Dina Boluarte, para que se pueda entablar una mesa de diálogo.

Según el funcionario esta medida sería debido a los constantes problemas que sufrirían los trabajadores del sector educación, luego de qué el ex mandatario Pedro Castillo se negara a atenderlos en palacio de gobierno.

“Siempre hemos manifestado una voluntad dialogante, y la nueva presidenta ha informado que tiene un ánimo conciliador, un ánimo dialogante, por eso su te ha presentado un documento para poder entablar una conversación con ella y plantearle cual es la visión que tenemos para educación, los grandes problemas, y las soluciones que tenemos para estos problemas“, señaló.

PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN

Asimismo, Lucio Castro secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), no pudo evitar referirse acerca de los problemas que se verían en el gremio de educación, los cuales ya habían sido expresados anteriormente al ex ministro Rosendo Serna, sin embargo este no habría prestado la atención requerida .

"Tenemos problemas de infraestructura, alimentación, conectividad, herramientas tecnológicas, capacitaciones, remuneraciones de los trabajadores, queremos conversar con ella y esperamos que en la práctica demuestre el ánimo dialogante para enfrentar los problemas del país”, acotó.