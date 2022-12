Independencia: aparecen más aves muertas pero no hay quien las recoja

En Independencia, una mujer denunció que realizó una llamada a Senasa debido a que apareció un ave muerta en la puerta de su vivienda, sin embargo, no obtuvo respuesta ya que el horario de atención solo es hasta las 5:00 p.m.

“Yo he llamado pero la grabadora respondía que el horario de atención es hasta las 5 de la tarde, y no me contesto nadie. Estoy esperando, tengo una hija que esta mal de salud y dos familiares adultos mayores y no los puedo exponer”, señaló la mujer.

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por 90 días a causa de la influenza H5N1.