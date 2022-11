Breña: largas colas en Migraciones para tramite de pasaportes

Largas colas y muchas molestias de cientos de personas se registraron a las afueras de las oficinas de Migraciones en el distrito de Breña. Las personas quienes buscan tener un pasaporte a puertas de las fiestas de fin de año, forman filas por varias cuadras desde la avenida España y continúa por el jirón Huaraz.

“Estoy desde la nueve de la mañana y aún no he podido ingresar, he venido en mi horario para que no haya inconvenientes, espero que me atendan, dicen que no hay sistema. La cita lo obtuve en mayo para este mes”, señaló una de las personas en los exteriores de Migraciones.

Otra usuaria señaló que se encuentra más de 12 horas a la espera de ser entendida. “Estoy desde las 8 de la noche de ayer martes, hemos pasado durante la madrugada intentar dormir y estar despiertas a ver si nos llamaban. Mis amigas y yo estamos en le numero 700 en adelante, pero estaban en el número 300, no dieron las explicaciones del por qué la demora”, expresó.

Ante esta situación, el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, informó este miércoles que hay una "alta demanda" de pasaportes debido a las fiestas de fin de año, por el cual se vienen registrando largas colas a las afueras de la identidad migratoria.

CITAS EXTRAS

Hace algunas semanas, Migraciones habilitó 15 mil, sin embargó el director de operaciones de Migraciones, Benjamín Marcos Godofredo, indicó que existe un aumento de solicitudes. Por ello, van a prever para futuras contingencias, que no se vuela a repetir los inconvenientes.