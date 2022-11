Comas: delincuentes roban 15 mil soles de tienda de pinturas

Un grupo de delincuentes armados robaron más de 15 mil soles, producto de las ventas en una tienda de pinturas ubicada entre a avenida universitaria y Jamaica, en el distrito de Comas. El hecho ocurrió el último fin de semana, donde los criminales aprovecharon el descuido de los dueños para ingresar a robar.

“Han estado haciendo marcaje, porque a la hora que sale un cliente ellos ingresan. Yo estaba en caja, y uno de mis trabajadores se percata, pero ya lo estaban apuntando con el arma. Intenté salvar al algo de dinero, que estaba destinado para la compra de mercadería”, señaló el dueño del local.

Las cámaras de seguridad del estableciente, lograron captar el preciso momento del robo. En las imágenes se aprecia a tres sujetos que ingresan con mascarillas y arma en mano y amenazan al dueño, exigiéndole abrir la caja donde guardaba el dinero. “Abrí la puerta les dije que se lleven todo lo que quieran, pero que no nos hicieran daño”, expresó el agraviado.

ESPERA INVESTIGACIÓN

El dueño de la casa de pisturas, señala que ha hecho la denuncia ante la Policía, pero hasta ahora no tiene ninguna noticia. “Llevé los videos de las cámaras, en la comisaria me dijeron que vendrían a inspeccionar le lugar, pero no han venido. Me dijeron que tengo que esperar, que me llamarían”, indicó la víctima de robo.