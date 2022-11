Lince: empresario chotano pide al presidente Castillo tomar acciones contra la delincuencia

Tras sufrir un robo en uno de los locales de la cadena de minimarket que administra, un empresario chotano en Lince le hizo un pedido al mandatario para combatir la delincuencia que perjudica a quienes tienen negocios y ofrecen empleos.

"¿Qué está haciendo el señor Castillo? Nos está perjudicando a todos los empresarios. Soy de provincia, soy de Cajamarca, soy chotano, soy de la tierra de Castillo y me da mucha pena que un paisano me destruya el país en el queremos forjar algo", sostuvo el empresario en entrevista con 24 Horas edición central.

Además, reveló que estudia la posibilidad de irse del país y trabajar en el extranjero, tras la decepción del mandatario por no cumplir lo que prometió para combatir la delincuencia.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ES VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

Él denunció que esta no sería la primera vez que son víctimas de la delincuencia y mencionó que se ha visto obligado a contratar a personal calificado con conocimientos en defensa personal y artes marciales para luchar contra los asaltantes.

"En este preciso momento me acaban de reportar que se produjo un robo en otro de mis locales. Me siento impotente, esta situación está desbordando, no sé qué hacen las autoridades", sostuvo el empresario.