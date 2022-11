Los Olivos: Vecinos denuncian ola de asaltos y extorsiones

Cansados de la inseguridad ciudadana que se ha convertido en el pan de cada día, vecinos de la urbanización Covida, en el distrito de Los Olivos, alzaron su voz en protesta ante la ola de asaltos y extorsiones en los alrededores.

Tal es el caso de uno de los habitantes del sector, quien reveló que delincuentes vienen exigiéndole el pago de 5000 dólares para no atentar contra su vida y la de sus hijos, quienes son de nacionalidad americana.

"Todo comenzó con mensajes de texto, llamadas, hasta que un día me dicen que necesitan 5000 dólares y que cuide a mis hijos los "gringos", mis hijos son ciudadanos americanos y por eso me dicen que llame a la Embajada para que me den el dinero [...} me andan extorsionando con ese motivo", manifestó.

Constantes balaceras

Asimismo, la víctima indicó que las balaceras en la zona son constantes, principalmente en horas de la madrugada, también reveló que uno de sus vecinos casi pierde la vida por parte de unos ladrones que le robaron su vehículo.

"Hace dos días a un vecino también casi lo matan por robarle su carro, primero le dispararon y luego le quisieron quitar el vehículo [...] también pasan en moto disparando ráfagas de balas con pistola o metralleta, en la noche, plan de 12 o 1 de la madrugada", sostuvo.