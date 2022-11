Chorrillos: Vecinos capturan a delincuente y lo golpean tras asaltar a joven

Cansados de la delincuencia, vecinos del distrito de Chorrillos capturaron a un delincuente luego que asaltaron a una joven que transitaba por la zona.

Éste hecho habría tenido lugar en el cruce de las avenidas las violetas con Márquez, donde el delincuente le arrebató el celular a una joven, quien con fuertes gritos llamó la atención de los vecinos, quienes no dudaron en brindarle su apoyo.

Tras capturarlo, los vecinos no dudaron en proporcionarle una fuerte golpiza, hasta obligarlo a devolver las pertenencias robadas.

VECINOS PREOCUPADOS

asimismo los vecinos de la zona habían mostrado su preocupación ya que este hecho sería cotidiano, y los asaltantes aprovecharían la falta de seguridad para hacer de las suyas.

“Siento temor al pasar, siento que no hay seguridad, no hay serenazgo y por más que haya iluminación, uno no se siente tranquilo”, señaló un vecino.