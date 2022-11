Chorrillos: Realizan operativo contra mototaxistas informales

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Chorrillos realizó este martes 22 un operativo en el paradero Tolomeo ubicado cerca a la avenida Guardia Civil del mencionado distrito, con el fin de detectar e intervenir a mototaxistas informales.

Desde tempranas horas, las autoridades ediles solicitaron la documentación de todos los mototaxis que circulaban por la zona y lograron intervenir a un conductor que no contaba con sus documentos en regla y además llevaba a una señorita en la parte delantera del mototaxi.

El sujeto, quien se negó a declarar ante la prensa, acompañó a las autoridades para dar sus descargos, mientras tanto, su mototaxi fue intervenido y trasladado hasta un depósito en lo que continúan las diligencias.

"Esta moto es informal, no cuenta con la autorización municipal, incluso, no cuenta con SOAT y el conductor no cuenta con Brevete, son situaciones que evidentemente, ante algún accidente, los vecinos son los perjudicados", dijo Renzo Vallejo, gerente de seguridad ciudadana.

Intervienen mototaxi que no fue registrada por empresa

Asimismo, los agentes intervinieron a un mototaxista, cuyo vehículo no había sido debidamente registrado por la empresa a la cual pertenece. El conductor aseguró que cuenta con toda la documentación en regla, sin embargo, se vio obligado a llamar al presidente de la empresa para corroborar la información.