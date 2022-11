Mafias ‘lotizan’ calle de Gamarra: encuentran más de 100 nombres escritos en pista

Es una problemática que viene desde hace varios años sin que las autoridades puedan erradicarla. La calle de 28 de julio en Gamarra muestra pintas con nombres y líneas para ‘lotizar’ los espacios, presuntamente, sería obra de mafias enquistadas en el emporio.

Sergio Salazar, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, manifestó que las pintas se hicieron durante la madrugada, por lo que se coordinó con la Policía Nacional para evitar cualquier toma de mafias, por lo que se dispuso borrar todas las pintas con brea.

Indicó que son más de 100 nombres escritos en las pistas, por lo que se está realizando una estrategia con la Policía para evitar que estos grupos extorsionen a comerciantes, además se busca el resguardo de la seguridad de los visitantes.

De acuerdo a Salazar, estas mafias cobrarían cupos entre 100 a 200 soles diarios a los comerciantes para que ocupen la vía pública, por ello la municipalidad busca a las cabezas de estos grupos delictivos para erradicarlos.

MAFIAS PUGNAN POR ADUEÑARSE DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, aseguró que “lo más importante es que si han pintado las calles significa que ya pagaron por ellas”, explicó e indicó que hace 20 años que el comercio ambulatorio está prohibido por ordenanza municipal, pero esta norma termina siendo un ‘saludo a la bandera’, como se ve diariamente.

Añadió que “el premier se comprometió a enviar al Ejército para ayudar al emporio, dijeron que enviaron 100 soldados, pero no se les ve en los alrededores”, aseguró Saldaña. “Aquí hay delincuentes y mafias que pululan para adueñarse de las vías públicas”, indicó.

LA CAMPAÑA NAVIDEÑA EN PELIGRO

La presidenta de Gamarra indicó que esta es la campaña más importante del año y que muchos emprendedores que han sido fuertemente golpeados por la pandemia tienen todas sus esperanzas puestas en este periodo del año, pero por la desidia de las autoridades no se puede avanzar. “Hay autoridades que no quieren realizar su trabajo y que viven victimizándose, deberían dedicarse al arte dramático y no ponerse de autoridades”, destacó Saldaña.

En tanto, la Municipalidad de Lima informó que implementarán la restricción vehicular en Mesa Redonda, Mercado Central, en Grau y Gamarra como parte del plan Navidad Segura.