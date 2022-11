¡Se salvó de milagro! Muro se desploma y cae sobre vehículo en la avenida Tacna

Un conductor se salvó de una tragedia tras la caída de un muro de un inmueble en la avenida Tacna en el Cercado de Lima. El conductor afectado contó a Panamericana Televisión, que transitaba por el lugar y se estacionó debido al tráfico en la zona, cuando de un momento a otro se desplomó la pared y cayó en su vehículo.

"Cuando vi que cayó la pared, abrí la puerta y me aventé, solamente me cayó una piedra en la mano, sino los vidrios me hubiesen saltado a la cara y hubiese pasado algo más grave, creo que no la contaba, pero gracias al Señor que me ha guardado", contó el conductor a 24 Horas.

Hasta el lugar llegó personal de la policía de tránsito, serenos y trabajadores de la Municipalidad de Lima, quienes auxiliaron al hombre y detallaron que la pared que se desplomó pertenece a un inmueble inhabilitado.