¡EXCLUSIVO! Detienen a sujeto que mantuvo secuestrada a su expareja por casi un mes en SJL

Agentes policiales detuvieron a un sujeto acusado de secuestrar a su pareja por casi un mes en el interior de su vivienda en San Juan de Lurigancho.

Según la víctima, el sujeto de Raúl Alfredo León de 35 años la llevó a su casa con engaños, donde empezó a golpearla y a retenerla contra su voluntad. La mujer denunció que la familia de su agresor fueron cómplices.

Tras la desaparición de la mujer, sus familiares denunciaron el hecho ante la policía. Finalmente las autoridades encontraron a la mujer en una de las habitaciones, debajo de un colchón con las manos atadas y con signos de violencia.

“Yo le suplicaba que me deje salir, me retuvo, cada rato me amenazaba, pido a las autoridades no dejarlo retener, tiene antecedentes de secuestrar a otra persona”, señaló la mujer.