Comas: obras del Metropolitano afecta viviendas con grietas y fisuras

En la avenida Metropolitana se sigue avanzando los trabajos de ampliación del Metropolitano, sin embargo, estas obras estarían afectando a los vecinos que aseguran que sus casas presentan rajaduras que podrían comprometer su infraestructura.

Una de las afectadas indicó que su vivienda tiene solo un año de construida y, tras los trabajos de la obra, ha empezado a presentar varias rajaduras y fisuras profundas, lo que le hace temer que su infraestructura se esté dañando o pueda ceder ante un movimiento telúrico fuerte. Añadió que ha intentado comunicarse con los encargados de la obra, pero no han recibido respuesta.

La agraviada también dijo que el administrador del Consorcio Metropolitano OHL, Marco Antonio Jiménez Meza, ha denunciado a los vecinos por extorsión, pues asegura que le exigen dinero, cuando, según los residentes, solo exigen que detengan las obras que están causando estragos en sus viviendas.

“En ningún momento queremos dinero, queremos que arreglen las fisuras y rajaduras que han dejado en nuestras casas y que el trabajador y la empresa limpien mi honra, porque no es justo que haya pasado dos días en el calabozo por un delito que no he hecho”, aseguró una de las agraviadas.

También indicó que los policías que los intervinieron no les explicaron por qué delito los estaban deteniendo y, simplemente, se los llevaron de manera violenta.