Mototaxista culpa a sereno de la Municipalidad de ATE de haberle desfigurado

Luego de haber quedado desfigurado después de que un grupo de inspectores de la Municipalidad de ATE, le cerraran el paso cuando trabajaba con su mototaxi, José Luis Limalla, denunció que uno de los agentes de Serenazgo chocó su vehículo, el cual le propinó una herida en el rostro, y que hasta la fecha la municipalidad no le ha brindado el apoyo.

“Ninguna autoridad de la municipalidad se ha acercado para apoyarme, prácticamente yo estoy corriendo con todos los gastos de mi operación. Producto de ello, hace mas de una semana que no me encuentro trabajando. Son mis amigos que me están apoyando, para sobrevivir junto a mis dos menores hijos”

La víctima quien tuvo que ser intervenido con 19 puntos en el rostro, por el corte profundo de la herida, dijo que las autoridades de la municipalidad dijeron ante la Policía que “él estaba huyendo del operativo”.

“Yo no he denunciado el hecho porque no cuento con un abogado, según lo que mencionan es que yo estaba huyendo del operativo. En su declaración de la responsable del operativo de la municipalidad de ATE, señaló que en ningún momento me iban a antevenir. Ellos de un momento a otro me cerraron el paso”, indicó la víctima.

OMITEN RESPONSABILIDAD

El dueño del vehículo menor Erick Rojas, señaló que la municipalidad ha mencionado que ellos no son responsables del accidente. “El vehículo está inoperativo. Notros no hemos ido hasta el momento a la municipalidad, pero si no han indicado que ellos no son responsables del hecho y que no vamos a llegar a ningún acuerdo”.