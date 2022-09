SMP: Delincuentes la asaltan y utilizan sus tarjetas dejándole una deuda de S/ 7000

Una joven mujer de 26 años había denunciado que delincuentes utilizaron sus tarjetas de crédito y débito, luego de haberla asaltado dejando una deuda que supera los 7 mil soles, en San Martín de Porres.

Según contó la víctima, los delincuentes le habrían usurpado su billetera cuando se encontraba en un bus de transporte público por el distrito de Santa Anita, hacia su vivienda ubicada en San Martín de Porres.

"Cuando llegué a mi casa veo que en mi celular me comienzan a llegar alertas, una tras otra, la primera de 2800 soles, luego 2000 soles, después 1000 soles y yo me desesperé, fui a buscar mi billetera y no estaba", contó la víctima.

SE ACERCÓ A UNO DE LOS LOCALES DONDE SE REALIZARON LAS COMPRAS

Según contó la víctima, está se habría acercado a una veterinaria donde habrían realizado el pago con una de sus tarjetas de crédito.

"Ahí me dijeron que había una señorita que estaba pasando varias tarjetas, qué se les hizo raro pero aún así le vendieron, han hecho compras de 400 soles en una veterinaria", acotó.