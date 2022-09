INPE responde a Antauro Humala tras declarar que nunca realizó manualidades de 'Hello Kitty'

Gran polémica se generó por las declaraciones de Antauro Humala, en las que niega rotundamente haber participado en labores de manualidades para lograr beneficios penitenciarios y reducir su sentencia, como lo señaló en un informe el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Omar Méndez, a la Comisión de Justicia del Congreso.

Al respecto, por medio de un comunicado, el INPE indicó que la Procuraduría Pública comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las correspondientes investigaciones, además, indicó que las planillas de control educativo están firmadas por Humala Tasso y la suscriben los funcionarios del área de educación, el coordinador de educación, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario.

REACCIONES DEL CONGRESO

Waldemar Cerrón de Perú Libre manifestó que Antauro Humala ya cumplió su tiempo en prisión y que esto debería investigarse de manera alejada, y que no debería usarse este tema para buscar una posible revisión judicial. Enrique Wong de Podemos, dijo que debe realizarse una investigación y hasta podría revocarse la orden que dio liberación a Humala Tasso.

DUROS CALIFICATIVOS

Cabe destacar que el líder etnocacerista calificó de “ineptos” a los trabajadores del INPE, debido a que no consideraron como trabajo los cuatro libros que escribió durante los 17 años que permaneció en la cárcel, que fueron publicados en la Feria Internacional del Libro (FIL).

“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojud… [proyectos de Hello Kitty]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, habría manifestado el etnocacerista.

Según Infobae, de acuerdo al INPE, Humala Tasso realizó diversas actividades para la redención de su pena, entre ellas la realización de proyectos de 'Hello Kitty'.