MTC: nuevos requisitos para motos y bicimotos eléctricas

Tras la publicación de nuevas disposiciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se dio a conocer que las motos y bicicletas eléctricas deberán contar con SOAT y placa. La finalidad es proteger a los conductores y peatones.

“Las motos electicas si tiene una reglamentación que le MTC dispuso en le 2018. Estos vehículos tienen que contar con SOAT, tener el brevete de la categoría correspondiente, también debe contar con una placa”, indicó la vocera del MTC, Ofelia Soriano.

Asimismo, señaló que, para que se cumpla de manera correcta la Policía estará en constantes operativos para que se respeta las normas. Además, los conductores deben portar cascos protectores y respetar las vías asignadas para su recorrido.

“La fiscalización le corresponde a la Policía Nacional, el cual será la encargada de hacer la fiscalización y los operativos. Ellos pude intervenir a los conductores que infrinjan las reglas de tránsito. Recordar que no esta permitido desplazarse por la ciclovía, solo por la calzada (extremo de la vía principal), como cualquier vehículo automotor deben respetar las vías y utilizar su casco protector”.

MULTAS POR INFRINGIR LAS REGLAS

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC informó que existen siete tipos de multas que oscilan desde los S/336 hasta los S/2.100. Conducir sin brevete: S/ 2.100. No contar certificado ITV: S/ 2.100. Participar en competencias de velocidad no autorizadas: S/ 1.008. Conducir sin placa: S/ 504. Circular en sentido contrario: S/ 504. No contar con póliza de seguro (SOAT): S/ 504. Circular por ciclovías: S/ 336.