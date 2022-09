SMP: delincuentes balean a menor de edad tras resistirse al robo de sus pertenencias

Un menor de edad de 17 años, fue baleado en el estómag por delincuentes cuando este se resistió al robo de sus pertenencias. El hecho se registró en el cruce de la avenida los alisos con el pasaje Santa Rosa, cerca de la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martin de Porres.

Las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar, no habrían grabado el hecho, pues según refiere la dueña, no estarían operativas. Los testigos del lugar, indicaron que los delincuentes lo habrían atacado al joven cuando se dirigía a trabajar en horas de la madrugada. Indican que es una zona de fabricas y no hay mucho tránsito peatonal.

Ocurrido el hecho, los vecinos llamaron a la ambulancia para auxiliar a la persona herida, quien fue trasladado al hospital Cayetano Heredia. Según los bomberos que lo atendieron, la bala quedó en el abdomen, por lo que su situación sería de cuidado.

INVESTIGACIÓN

Por el momento se desconoce cuántos delineantes lo atacaron y le dispararon. La Policía esta investigando el hecho para dar con los autores de este burdo accionar por parte de los ladrones.