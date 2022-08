Comas: familiares de mujer asesinada por su expareja claman justicia

El padre de Ericka Valdez Spozzitto exigen justicia y piden a las autoridades que encuentren a Richard Montoya Calderón, expareja de la víctima, quien la asesinó hace dos meses atrás incrustándole un fierro y atropellándolo en la cuarta zona de Collique, en el distrito de Comas. Ella ha dejado en la orfandad a tres pequeños de 14, 12 y 8 años.

“Siento indignación y frustración al ver que la Policía no hace nada, en la Fiscalía han dado la orden de captura, pero no hacen nada. Nosotros hemos presentado hasta indicios a la Policía de lo ocurrido, pero hasta ahora no tenemos ninguna noticia de él”, expresó Pablo Valdez, padre de la víctima.

Lucero Valdez, hermana de la mujer asesinada, señaló que la hasta hora no hay una sentencia en contra del asesino y tampoco han revelado su identidad en el portal de los más buscados de la Policía Nacional.

“Lo que pide la jueza es que primero lo capturen para que lo puedan sentenciar, mientras tanto el no sale en los más buscados, porque según mencionan que no pude tener sentencia hasta que llegue el proceso. Nosotros pedimos es que se publique en le portar de las personas más buscadas. Nosotros hemos puesto afiches con recompensa, si lo encuentran nosotros vamos a pagar”, indicó.

LOS HECHOS

Ericka Valdez Spozzitto se había comprometido recientemente con Freddy Caira el pasado 19 de junio, en el Día del Padre. Sin embargo, esta noticia no le habría agradado a su expareja, Richard Montoya Calderón, con quien mantuvo una relación de cuatro años y se habían separado hace más de un año. Producto de ello, Montoya no habría aceptado y la asesinó.