Cercado de Lima: Comerciantes denuncian encontrarse al borde de la quiebra por obras

Debido a la duración de los trabajos de peatonalización, de la Municipalidad de Lima, en la cuadra 2 del concurrido jirón Camaná, comerciantes habrían denunciado encontrarse a punto de quebrar debido a la dificultad del tránsito por la zona.

Según señalaron los comerciantes del Centro Histórico de Lima, estas obras estarían perjudicandolos económicamente, ya que no permitirían el acceso de los peatones por la zona.

“Ninguna autoridad se acerca, no tenemos respuesta no sabemos hasta cuando, está vacío todos los días, no hay nada de ventas, nadie viene a comprar porque no dejan ingresar los de la Municipalidad por estos trabajos”, señaló una de las comerciantes.

SOBRE LAS OBRAS

Según se sabe, el ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz habría señalado que estas obras tenían como fecha límite el 30 de Junio, por lo que se estaría 2 meses retrasados, perjudicando a los comerciantes de las galerías de la zona.