VES: encuentran autopartes de vehículos robados en almacén

Las autopartes robadas fueron encontradas al interior de un almacén de una conocida empresa de acero en Villa el Salvador (VES).

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) explicaron que los materiales contabilizados pertenecieron a nueve vehículos de los cuales seis fueron robados.

Al juntar todas las autopartes, la policía se dio con la sorpresa que pertenecían a vehículos de ultima gama. Es por ello que, se detuvo a Juan José Tello Ruiz de 37 años de edad y a Jean Carlo Rojas Rengifo, uno de ellos sería el administrador del local de la empresa.

El coronel Zavala sostuvo que las autopartes serían la última estructura de un vehículo que es robado y luego vendido como chatarra. Los vehículos fueron reportados como robados entre el 3 y 17 de este mes.

Panamericana Televisión intentó comunicarse con la empresa involucrada en esta intervención, pero no obtuvimos respuesta. Los dos detenidos serán clave para dar mayores alcances de la banda criminal que está detrás de estos robos.

ACEROS AREQUIPA SE PRONUNCIA

Por su parte, Aceros Arequipa se pronunció a través de un comunicado e informó lo siguiente:

1. El predio no pertenece a Corporación Aceros Arequipa (CAASA) y la administración no está bajo nuestro cargo. Si bien alquilamos el predio, tenemos un contrato de servicios de administración de fondos para compra y almacenaje de chatarra con la empresa ILM, según lo indica el contrato. ILM presta el servicio directamente con personal propio y no de CAASA.

2. Manifestamos nuestra plena disposición para colaborar con las autoridades en lo que sea necesario. La empresa está evaluando las medidas a tomar, para lo cual se iniciará una investigación interna.