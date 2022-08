SJL: delincuentes disiparan contra vivienda y dejan arreglo fúnebre

La madrugada de hoy martes, un grupo de delincuentes realizaron cuatro disparos contra una vivienda y dejaron un arreglo fúnebre en las afueras cerca a la puerta de la casa, el hecho ocurrió en la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según mencionó la persona agraviada, sospecha de un conocido el cual busca venganza por la muerte de uno de sus familiares. “Estoy recibiendo amenazas de manera constante. Yo lo conocía a la señora que falleció, ella murió de una muerte natural hace tres días, pero se me culpa de haberla asesinado. La señora vendía drogas y en este lugar se me culpa de ser yo quien las vendo. Yo trabajo para mi familia”.

Según relató la persona agraviada, tiene sospechas de uno de sus sobrinos de la fallecida, quien está en la cárcel. “Tengo sospechas de uno de los sobrinos de la señora, el me ha llamado diciendo que yo le asesinado a su tía, el cual no es así. Yo no soy un criminal”, indicó

GARANTÍAS PARA SU VIDA

la victima señaló que no se encuentra seguro en seguir viviendo es su casa por lo que ha tenidos que tomar la decisión de mudarse. “Ahora con todo lo que ha pasado no sé qué puede venir después, ya no me siento seguro estando aquí, voy a tener que salir a otro lugar, talvez irme a otro país. Pido garantías para mi vida y por favor a las autoridades que venga a ver lo que ha sucedido, ya he denunciado le hecho, espero que se investigue”, expresó.