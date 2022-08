Acusan a mujer de haberles estafado con S/ 290 mil a través del cuento del Soat

Un grupo de trabajadores de una empresa dedicada a empadronar a taxista, se vieron estafados por una mujer de nombre Diana Tucto Diaz, quien con engaños les hizo creer que les facilitaría un Soat con una empresa de seguros. Las victimas realizaron un deposito por un monto de S/ 290 mil a su nombre, con la finalidad de que esta persona realice la afiliación a un seguro a los taxistas.

Son un total de 2 mil trabajadores de taxi que se han visto afectados por esta estafa, ya que ellos creían que si contaban con un Soat, cuando en realidad pasaba lo contrario. Una representante de los agraviados manifestó que Tucto Diaz les ofreció Soats virtuales.

“Nosotros hemos pagado S/ 145 por cada Soat, según nos indicó eran virtuales. Ahora esas personas (taxistas) a las cuales nosotros les garantizamos un seguro, están corriendo el riego porque los han deshabilitado, no tiene seguro contra algún accidente. Hemos comunicado esto a la empresa aseguradora, pero hasta ahora no se pronuncia, a pesar que esta estafa viene desde el 2018”, señalaron.

PARADERO DESCONOCIDO

los agraviados también manifestaron, que no tiene noticias de Diana Tucto Diaz. "Desde que se hizo la estafa no se ha comunicado, no quiere dar respuesta. Hemos ido a su domicilio y no quiere dar la cara. El ultimo fin de semana (viernes) hemos asistido a la Dirincri para presentar la denuncia por la estaba contra esta empresa", indicaron.