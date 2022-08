Miraflores: habla mujer que denunció haber sido dopada en el hospital Edgardo Rebagliati

Una mujer fue rescatada de un vehículo en el que, aparentemente, estaba retenida por dos funcionarios del hospital Rebagliati, identificados como Dennys Romero Bazán y Rigoberto Mercado Córdova, quienes le habrían ofrecido un puesto de secretaria, por lo que la citaron a una entrevista de trabajo.

“Quiero que se haga justicia en contra de las dos personas implicadas, esto pudo ocurrir con otra persona, felinamente estoy acá si no hubiera sido por mi novio que estuvo conmigo en ese momento, pudo haber llegado a mucho más. Dennys Romero Bazán era amigo mío y la otra persona no lo conocía”, señaló la víctima.

La joven, anteriormente, ya había laborado como reemplazo del personal que salía de vacaciones y, por ello tenía buenas referencias en el hospital. Ese día ambos sujetos la invitaron a almorzar y convencieron de subir a la camioneta cuyo propietario sería Rigoberto Mercado.

Según relata la madre de la agraviada, su hija se comunicó vía WhatsApp para decirle que necesita ayuda. “Ella me dijo mamá me siento mal, me siento mareada por favor ayúdame, le decía dónde estás, por momentos ella me hablaba y no entendía muy bien lo que sucedía”, indicó

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS

Mario Rivas abogado de la agraviada, dijo que la justicia no está calificando los hechos con el delito que debería calificarse, demás señalo que esperan la sentencia de los acusados. “El Ministerio Público no ha calificado como es el delito, el delito debió calificarse como violación y tocamientos indebidos. Ellos ahora están en prisión preventiva, nosotros queremos una sentencia y por favor exhortamos a que no los liberen”, expresó el jurista.