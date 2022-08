VMT: ollas comunes claman por ayuda de alimentos para poder cocinar

Un grupo de madres que pertenece a la olla común “la fe en Dios” del AA.HH. Alberto Fujimori, en el distrito de Villa María el Triunfo, claman por ayuda para poder comprar los alimentos que necesitan a diario para cocinar a las personas de bajos recursos en el lugar. Ellas indican que hasta el momento no tiene ayuda del gobierno.

"Nosotros no tenemos el respaldo del estado, los alimentos han subido demasiado y aquí en la olla común “la fe en Dios” no contamos con ningún apoyo. Gran parte de las personas que residen en este lugar viven del día a día, en su mayoría trabajan del reciclaje. Desde que entro le presidente cada vez estamos peor”.

Asimismo, también indicaron que viven un viacrucis para poder conseguir alientos para el diario. Pues las personas que los apoyaban a donde iban a pedir ayuda, ya no les quieren donar alimentos, además con lo que logran conseguir no les alcanza.

“Nosotros para poder cocinar vamos a pedir alimentos a los mercados, a los terminales pesqueros, algunas personas todavía nos apoyan otras ya no. Nosotros acá vendemos el almuerzo a S/ 2.00 pero eso no alcanza, son 100 raciones al día que se preparan y no alcanza”, señaló una de las dirigentes de la olla común del lugar.

OLVIDADOS POR EL CONGRESO

Las amas de casa indicaron que hasta el momento ningún parlamentario ha llegado al lugar para ofrecerles el apoyo. “Así como para los presidentes también los congresistas nos buscan solo para los botos. Acá vino la congresista Rosangella Barbarán y dijo que nos va a apoyar, eso fue en campaña, ahora que ganó nuca mas se le ha visto por acá. Pedimos al congreso que al menos una ley para las ollas comunes para que de esta manera podamos tener menos gasto con la ayuda del gobierno”, indicaron.