Jesús María: Dueña de restaurante denuncia amenazas de extorsionadores

En un infierno se ha convertido la vida de Michelle, una emprendedora que lleva un año desde que abrió su restaurante de comida selvática. La mujer denuncia ser víctima de amenazas por parte de extorsionadores que le piden dinero para no atentar contra su vida y la de sus familiares.

La joven emprendedora, cuyo negocio se encuentra ubicado en Jesús María, indicó que viene recibiendo llamadas y mensajes amenazantes por parte de personas inescrupulosas, que encima dicen que sólo buscan "ayudarla".

"Estamos afuera de tu local verde. Nos han contratado para pegarte unos tiros. Te queremos ayudar", se lee en uno de los mensajes enviados por los delincuentes.

La situación ha llegado a tal punto que incluso, sus trabajadores están evaluando su permanencia en el negocio, pues también vienen siendo amenazados por los facinerosos. "Por la noche me escribe mi cocinero a decirme que ya no va a ir a trabajar por miedo, luego me escribe otro diciéndome que está recibiendo amenazas de extranjeros", reveló.

Planea dejar el negocio

Debido a las constantes amenazas, Michelle se ha visto en la obligación de no trabajar los últimos días ante las amenazas y, de continuar en esta situación, optaría por dejar definitivamente su negocio.

"Esto me deja totalmente imposibilitada de abrir el local, generando pérdidas y con la idea ya de dejar el negocio. Prefiero no generar dinero y estar tranquila por la integridad de mi familia y mi salud mental", sostuvo.