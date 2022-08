Extranjeros opinan sobre nueva ley que podría expulsarlos del país

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció en la víspera que el Ejecutivo aprobó un nuevo proyecto de ley que propone la expulsión de territorio peruano a todos aquellos ciudadanos extranjeros que cometan delitos o estén en el país de manera ilegal.

Ante tal anuncio del Gobierno, el equipo de Panamericana Televisión salió a las calles de la capital a recoger la opinión de los extranjeros en nuestro país, sobre esta nueva propuesta del Ejecutivo que perjudicaría su estancia en el Perú.

Una de las encuestadas, quien trabaja como vendedora ambulante, expresó su rechazo al anuncio de Torres Vásquez, alegando que aquellos que trabajan honradamente no deberían verse perjudicados por sus malos compatriotas.

"No es bueno para el país que expulsen por cualquier falta, por una falta extrema sí, pero nosotros que venimos aquí a ayudarnos y a ayudarlos, necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros", dijo.

Otro de los consultados, un joven de nacionalidad venezolana, evitó cuestionar la nueva propuesta del Ejecutivo, asegurando que en su calidad de foráneo, no puede criticar las disposiciones del Gobierno.

"Yo no puedo opinar obviamente nada porque si ellos están ordenando eso yo no puedo decir nada, ¿Quién soy yo para decirles que no?", sostuvo.

Medida también aplica para aquellos que no estén vacunados

El titular de la PCM también detalló que, aquellos que no cumplen con las disposiciones sanitarias, como estar debidamente vacunados, también pueden ser expulsados del país.

"Todo extranjero que se encuentre en el Perú, tiene que cumplir con las disposiciones sanitarias, como son por ejemplo las vacunas, en nuestro medio las 3 vacunas, eso es exigible", señaló.