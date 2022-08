Comas: joven sale en defensa de su madre y lo asesinan

Un delincuente asesino de un disparo a un joven mototaxista identificado como Jean Carlos Chuquihuanca, la víctima se preparaba para ingresar a la Marina de Guerra. El hecho ocurrió en le jirón Montero Rosas, en el distrito de Comas, lugar hasta donde llegó la víctima para recoger a su madre de sus clases de costura.

A los delincuentes no les importo que la madre suplicara por su vida. Según relata la madre, los delincuentes la estaban amenazando a ella, cuando salió en defesa de su hijo. “Comencé a gritar pidiendo que no lo hagan daño a mi hijo. Uno de los delincuentes voltea y me apunta con el arma en la cabaza, mi hijo al ver eso reacciono propinándole un puñete al delincuente que me estaba amenazando, cuando de pronto saca su arma y le dispara a quemarropa a mi hijo".

Minutos antes, el joven mototaxista había dejado a un falso pasajero que sería cómplice del delincuente. “Solo quiero que la comisaria que hagan justicia con mi hijo, pido de favor a las autoridades que esto no quede impune”, exclamó la madre de la víctima.

INTENTARON SALVARLE LA VIDA

Minutos después de lo ocurrido, familiares de la víctima trasladaron a Chuquihuanca al Hospital más cercano para intentar salvarle la vida, sin embargo, no pudieron hacer nada pues murió en el trascurso del camino. Familiares piden a los vecinos que proporcionen las cámaras de seguridad, para que de esta manera puedan presentar las pruebas a la Policía y dar con los delincuentes.