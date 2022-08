Pedro Castillo: “Mi círculo familiar no es igual al de quienes saquearon al país”

El presidente de la República, Pedro Castillo, calificó de ‘ilegal’ las diligencias realizadas por la Fiscalía de la Nación a Palacio de Gobierno para buscar y detener a su cuñada Yenifer Paredes, a quién se le dictó prisión preventiva por 15 días.

“Mi círculo familiar no es igual al de quienes saquearon al país, nos quieren doblegar pero no lo van a conseguir, no lo van a cristalizar, acaban de ingresar a mi domicilio, auto comvocamos al pueblo para trabajar por el país”, declaró el presidente.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en la mañana de este último miércoles durante la reunión que sostuvo con dirigentes de rondas campesinas en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.