Callao: vecinos denuncian vivir rodeados de basura y desmonte desde hace meses

Caminar por las calles del Callao se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos que no solo deben de preocuparse de no ser víctimas de la delincuencia sino también de no tropezar con los montículos de basura y desmonte que han invadido las pistas y veredas.

En la cuadra 44 de la avenida Perú en el Primer Puerto, que debería ser un boulevar con asientos y ciclovías se ha convertido en un verdadero basural, ya que se encuentra invadida por muebles, ladrillos, botellas de cervezas, residuos orgánicos que representan un foco infeccioso.

COLEGIOS AFECTADOS

Esta misma situación se repite a lo largo de 5 cuadras e incluso en los exteriores de los colegios como Franco Peruano que viene afectando la calidad de vida de los vecinos y escolares.

Cansados del abandono de las autoridades y de convivir con esta inmundicia por meses los vecinos salieron a las calles a alzar su voz de protesta.