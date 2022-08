Excongresista Richard Arce: “El presidente ha perdido credibilidad ante la población”

El excongresista Richard Arce, se refirió a las diferentes situaciones políticas que atraviesa el país, quien indicó que las acciones en contra el Congreso y la prensa que viene advirtiendo el presidente, son parte de un juego político. Además de una errónea actuación el querer interferir en las libertades de expresión.

“Al enviar la carta notarial por difundir una declaración de Bruno Pacheco, presidente se equivoca. Bruno Pacheco ha sido quien despachaba en palacio. El esta estrictamente relacionado por Pedro Castillo. Además, está su sobrino (Fray Vásquez) y el exministro Juan Silva, quien nunca lo retiro cuando renovaba gabinete, todos ellos son muy cercanos a él. De que estamos hablando si envía una carta notarial por unas revelaciones de su propia gente. En todo caso que denuncie a Bruno Pacheco, porque es el quien está mancillando su honra”.

Arece también se refirió al ultimátum que el mandatario dio al Congreso para tender puentes de conceso, el cual señaló que es una aberración las delaciones puesto que hay una complicidad con el congreso.

“Es parte del juego político entre poderes. El Congreso permite estos actos de corrupción, ellos tienen los mecanismos para hacer que el gobierno tenga un buen gabinete. La presidente (Lady Camones) pide la renuncia, si bien el presidente debe renunciar, pero también que lo haga el Congreso, sería responsable y coherente llamar a nueva elecciones”.

Asimismo, indicó que ambos poder del estado no tienen los interese del país por delante. “No se llega a un consenso porque no ponen los intereses de la patria por delante. Es parte del circo político. El Congreso no están actuando como corresponde. El presidente se burla de ellos, porque Aníbal Torres había renunciado, pero ahora sigue en lo mismo. El congreso no ha hecho nada al respecto de la decisión del presidente. Ellos no hacen cumplir su rol constitucional respecto a este tema y a muchos otros que nos tienen en esta crisis política”

DESAPRUEBAN SU GESTIÓN

Arce se refirió a las encuestas recientes que ponen al presidente con un 79% de desaprobación, el cual señaló que eso es consecuencia de no cumplir lo que ha prometido y por estar envuelto en actos de corrupción.

“El presidente ha perdido credibilidad ante la población y aceptación. En el sur lo han respaldado más del 90% en las elecciones, a pesar de ello, Pedro Castillo los ha defraudado, pero aun si hay lagunas regiones que lo siguen apoyando. Pero poco a poco se darán cuenta que los han engañado. El presidente no ha hecha ninguna reivindicación. Eso de “no mas pobres en un país rico” no se ve, lo únicos que se han hecho ricos son su entorno y su familia”, señaló.