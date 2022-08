Diego Bertie: un recuerdo cuando cantó y actuó en “Natacha” a los 22 años

Parado frente a las cámaras de televisión o delante de un micrófono en un estudio de grabación, Diego Bertie demostró siempre ser un artista profesional y muy talentoso, según refieren los amigos y colegas que lo recuerdan con tristeza. El actor de 54 años murió la madrugada de este viernes 5 de agosto tras caer de su edificio en Miraflores.

En los años noventa el actor y cantante se dedicaba a realizar comerciales de televisión y a su carrera de músico, jamás imaginó que la fama vendría después cuando empezó actuar en un musical para luego interpretar un papel protagónico en una serie.

“A mí me llamaban para comerciales, hasta que entre aun musical como extra. Sali y después nuevamente regrese a realizar un musical. Después se me dio la oportunidad para participar en una serie llamada “Rosa América” es ahí donde empecé como actor, fue mi primer papel protagónico”.

Ya debutando en teatro y televisión, Diego Bertie alcanzó la fama con la telenovela “Natacha” en el año 1991, una producción que contó con actores nacionales e internacionales, como Maricarmen Regueiro, Hilda Abrahamz, Paul Martín, entre otros. Bertie, que interpretó al personaje de ‘Pedro’, brilló con luz propia cuando solo tenía 22 años.

“Nadie se imaginó que "Natacha" iba ser un éxito, hicimos giras por todo el Perú, cante por todo el Perú, eran épocas de terrorismo. En una oportunidad fui a una presentación en la selva y no había vuelos [sonrie]. Las épocas de terrorismo eran muy lamentables, pero a mi cuando me llamaban para cantar, yo no lo pensaba dos veces. He paso muchas anécdotas,” señaló en una entrevista para Panamericana Televisión.

ACTUACIÓN EN “NATACHA”

Millones de televidentes sintonizaban Panamericana Televisión (Canal 5) a las 8:00 p.m. para contemplar el idílico romance de la protagonista de la producción, una humilde joven arequipeña que emigró a la capital, con ‘Pedro’, el repartidor de comestibles que con su honesta sonrisa enamoró a toda una generación. En la ficción, la decepción por el rechazo de Natacha sumergió a Pedro en una profunda depresión y abandono, de la que emergió con el apoyo de sus amigos y de la propia muchacha. Un rol retador que Diego Bertie supo plasmar con acierto en pantalla.