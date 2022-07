Abogado de Pedro Castillo: La entrega de Pacheco es prueba que no tiene protección presidencial

Benji Espinoza, defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció tras la disposición del ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco con la justicia.

El abogado señaló que el jefe de Estado se encuentra ‘tranquilo’ y aseguró que la entrega de Pacheco a las autoridades reafirma que el exsecretario presidencial nunca ha tenido ‘protección presidencial’.

“(A Pedro Castillo) le parece bien que se cumpla con los mandatos de la justicia […] finalmente está tranquilo no he encontrado en el activo de preocupación de nerviosismo o miedo a tal punto que la entrega voluntaria del Sr. Pacheco lo reafirmó ahora prueba acredita que el Sr. Pacheco no ha tenido protección presidencial”, aseguró.

El abogado Benji Espinoza también cuestionó la entrega de Bruno Pacheco tras 100 días de encontrarse prófugo al ser investigado por el delito de tráfico de influencias mientras se desempeñaba como brazo derecho del presidente.